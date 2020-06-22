بالأسماء.. التمديد لـ 33 مدير تعليم بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ،اعتماد التمديد لـ 33 مدير تعليم بالمملكة. أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ،اعتماد التمديد لـ 33 مدير تعليم بالمملكة. وجاءت أسماء المديرين كالتالي: أ. حمد بن ناصر حمد الوهيبي د. خالد بن عبدالله غازي العتيبي أ. عبدالله بن حمد زويد السبيعي د. أحمد بن خضران محمد العمري د. محمد بن إبراهيم محمد آل مغيره أ. محمد بن عبدالله عبدالرحمن الطريقي د. خالد بن محمد عبدالله الشبانه أ. سعيد بن مساعد سعيد الزهراني أ. سليمان بن عبدالله سالم الخمشي د. أحمد بن محمد خلف الزائدي د. سعد بن بركي حمدي المسعودي أ. طلال بن مبارك مسلم الحربي أ. محمد بن إبراهيم علي الزاحمي د. زكي بن رزیق عطاالله الحازمي أ. ناصر بن عبد الله محمد العبدالكريم Advertisements أ. محمد بن علي مجدل القحطاني أ. سليمان بن عبدالله سليمان الطعيسي د. خالد بن راجح صالح الراجح أ. حمد بن محمد عبدالله القضيبي أ. عايض بن نافع عايض الرحيلي أ. سعد بن أحمد مبارك الجوني أ. منصور بن عبدالله منصور شريم د. حسن بن محمد حسن العلكمي أ. إبراهيم بن يحيى ناصر كدوان أ. إبراهيم بن حسين محمد العمري د. عبدالخالق بن حنش سعيد الزهراني أ. علي بن محمد علي الجالوق أ. عثمان بن إبراهيم عثمان العثمان د. سعيد بن عبدالله جارالله الغامدي د. محمد بن عبدالله عبدالله الثبيتي د. إبراهيم بن محمد محمد أبوهادي د. ملفي بن عبد الرحمن هادي العتيبي سعيد بن هباش محمد الوادعي

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