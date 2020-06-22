شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير تبوك: ولي العهد أمر بمنح قطعة أرض وسكن مجانًا لأهالي منطقة نيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): كشف أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، أن سمو ولي العهد الأمير كشف أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بمنح قطعة أرض وسكن جاهز مجانًا سواء كان في الساحل أو تبوك. كما وجه سمو ولي العهد، بصرف تعويضات لأهالي منطقة مشروع نيوم.

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