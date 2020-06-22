شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحلة مواطن لفحص كورونا عبر إحدى مراكز "تأكد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لأحد المواطنين رحلته مع فحص كورونا بعد أن اخذ موعدا عن طريق تطبيق "صحتي" وسيعمل فحص كورونا في احد مراكز "تأكد".

وأظهر مقطع الفيديو الإجراءات التي مر بها حتى تم فحصه بطريقة سهلة و سريعة وآمنة بداخل سيارته.

وتابع المواطن بأن نتيجته ستصل في رسالة عبر الهاتف المحمول.