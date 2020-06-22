شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحلة مواطن لفحص كورونا عبر إحدى مراكز "تأكد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو لأحد المواطنين رحلته مع فحص كورونا بعد أن اخذ موعدا عن طريق تطبيق "صحتي" وسيعمل فحص كورونا في احد مراكز "تأكد".
وأظهر مقطع الفيديو الإجراءات التي مر بها حتى تم فحصه بطريقة سهلة و سريعة وآمنة بداخل سيارته.
وتابع المواطن بأن نتيجته ستصل في رسالة عبر الهاتف المحمول.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رحلة مواطن لفحص كورونا عبر إحدى مراكز "تأكد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.