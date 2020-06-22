التدريب والتعليم تفتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لإعداد أخصائي التقويم المدرسي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية وأعضاء هيئة التدريس من الجنسين في البرنامج التدريبي لإعداد أخصائي التقويم المدرسي. أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية وأعضاء هيئة التدريس من الجنسين في البرنامج التدريبي لإعداد أخصائي التقويم المدرسي. وأوضحت الهيئة بأن البرنامج التدريبي يشمل" إعداد- اخصائيي- التقويم-المدرسي ". Advertisements وتابعت الهيئة بان الفئة المستهدفة هي شاغلي التعليمية وأعضاء هيئة التدريس من الجنسين" للتسجيل اضغط الرابط التالي هنا

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