التدريب والتعليم تفتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لإعداد أخصائي التقويم المدرسي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية وأعضاء هيئة التدريس من الجنسين في البرنامج التدريبي لإعداد أخصائي التقويم المدرسي.
وأوضحت الهيئة بأن البرنامج التدريبي يشمل" إعداد- اخصائيي- التقويم-المدرسي ".
وتابعت الهيئة بان الفئة المستهدفة هي شاغلي التعليمية وأعضاء هيئة التدريس من الجنسين"
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