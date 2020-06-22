شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تتصدر قائمة إصابات اليوم بـ438 حالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تصدرت مدينة الرياض، قائمة الإصابات الجديدة لفيروس كورونا ، مسجلة 438 حالة، من أصل 3393 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 388 حالة في مدينة جدة، و345 في الدمام، و269 في مكة المكرمة، و217 في القطيف، و183 في الهفوف.

وفي المدينة المنورة تم تسجيل 169، و150 في خميس مشيط، و121 في الطائف، و79 في أبها، و77 في حائل، و65 في حفر الباطن، و56 في كل من: الظهران وصفوى، و53 في بريدة، و52 في الجبيل، و49 في الخبر، 43 في المبرز، و42 في وادي الدواسر، 31 في ينبع، و29 في النماص.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 27 في تبوك، و26 في محايل عسير، و25 في كل من: بيشة وبقيق ونجران، و21 في عنيزة، و20 في شرورة، و16 في رأس تنورة، و12 في الرس، و11 في كل من: الجفر وأحد رفيدة والخفجي وجاازن، و10 في صامطة، و8 في كل من: تثليث وخليص والخرج ورويضة العرض.