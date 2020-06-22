شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود صورتها له أميرة بريطانية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد مع الحرس واقفا أمام باب قصره .

وأوضحت الصورة، وجود ابن شلهوب وحافظ وهبة "رحمهم الله جميعا" إلى يمينه.

وقد تم التقاط 1357 هـــ ، 1938 م بواسطة الأميرة أليس كونتس من العائلة المالكة البريطانية، أثناء زيارتها للرياض.