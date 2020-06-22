شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سيدة مصابة بالفيروس تضع مولودها في حالة طبيعية بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تعامل فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة في الهدا بمحافظة الطائف اليوم الاثنين، مع حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بالفيروس المستجد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف الدكتور ياسر بن حسن بابعير، أنه تم التعامل مع الأم من قبل فريق طبي ذي خبرة عالية وسط الاحترازات المشددة وهي بحالة صحية جيدة، حيث تتم متابعتها من قبل الفريق المختص بالمستشفيات.

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وأشار الدكتور بابعير، إلى أنه تم تشكيل فريق طبي من أطباء النساء والولادة والأطفال والتخدير والتمريض برئاسة الدكتورة أشواق الحارثي رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى الهدا؛ حيث تم إجراء الولادة بصورة طبيعية دون تدخل جراحي، كما أن المولود خال من الفيروس.