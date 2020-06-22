شكرا لمتابعة خبر عن نفوق 64 رأسًا من الضأن دون سبب بالليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تعرّضت عدد من المواشي للنفوق في قرية "المستنقع" شرق محافظة الليث، دون معرفة السبب.
وباشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، الحادثة التي فقد فيها مواطن 64 رأساً من الضأن.
وأوضح المواطن، أن يستخدم الشعير فقط لإطعامها، فيما أخذ فريقًا بيًا عينات من المواشي لفحصها وكذلك عينات من أحشاء القطيع.
ووجه الفريق، المربي بطرق الوقاية الصحيحة، وإعداد تقرير كامل عن الحالة؛ لمعرفة أسباب النفوق.
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