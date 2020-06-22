شكرا لمتابعة خبر عن قصة إصابة 24 شخصًا في مناسبة عائلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن قصة مصاب نقل العدوى لـ 24 شخصاً في مناسبة عائلية.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أن ذلك بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، لافتًا إلى أن: أحد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة، شفاهم الله جميعًا " .

وأعلن متحدث وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.