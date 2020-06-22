شاهد.. تفاصيل عودة صالونات الحلاقة إلى العمل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد أحد أصحاب محلات الحلاقة، على عدم وجود زيادة في تسعيرة الحلاقة بعد السماح لهم بمزاولة المهنة؛ وذلك لوجود رقابة على الأسعار من البلدية على الرغم من تأثرهم من الناحية الاقتصادية في الفترة الماضية.
وقال في مقابلة لـ"الإخبارية"، أن "رفع التسعيرة ممنوع من البلدية"، ملمحاً إلى أن أي زيادة فهي إِكْراميَّة تعود إلى رغبة الزبون وتقديره ودعمه، مضيفًا: "قمنا بتنظيف وتعقيم المحل من خلال توقيعنا عقداً مع إحدى الشركات ليكون ذلك بشكل دوري".
واستطرد: " نؤكد على الزبائن أن الانتظار في داخل المحل ممنوع، ويجب أن يأتي بموعد وحجز عن طريق اتصال هاتفي قبل مجيئه، بحيث يكون الحلاق وزبون واحد فقط في المحل "، لافتًا إلى أنه يستلزم انتظار الزبائن الآخرين دورهم للحلاقة خارج المحل في سياراتهم.
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