بالفيديو.. تعرف على كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر "ناجز"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح تطبيق العدل عن بعد طريقة الإستفادة من بعض الخدمات الإلكترونية عبر بوابة " ناجز" لتحصل على الخدمة في مكانك.
وتابع تطبيق العدل عن بعد عبر حسابه "تويتر" فيديو توضيحي لكيفية الإستفادة من التطبيق دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.
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