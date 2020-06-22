شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر "ناجز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق العدل عن بعد طريقة الإستفادة من بعض الخدمات الإلكترونية عبر بوابة " ناجز" لتحصل على الخدمة في مكانك.

وتابع تطبيق العدل عن بعد عبر حسابه "تويتر" فيديو توضيحي لكيفية الإستفادة من التطبيق دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.