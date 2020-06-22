شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي يعتذر بعد فيديو تسبب في إيقافه عن العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتذر الإعلامي سعيد آل عامر، عن مقطع نُشر له، وتسبب في إيقافه عن العمل، لافتًا إلى أن المقطع قديم وتم اقتطاع كلامه من سياقه.

وقال سعيد آل عامر: " المقطع الذي تم تداوله لي، وتم من خلاله محاكمتي إعلاميًّا هو قديم أي قبل أن ألتحق بقناة 22، وكان عبارة عن ردة فعل عفوية، لكن للأسف أخذت اليوم في غير سياقها مع إدراكي التام أن الأخطاء واردة من الإعلامي وغيره ولذا وجب التوضيح " .

ويشمل الفيديو، إساءة إلى أحد الأندية؛ ما تسبب في إيقافه وتعليق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لعضويته.