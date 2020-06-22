بـ438 حالة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مدينة الرياض الإصابات الجديدة لفيروس كورونا، مسجلة 438 حالة، من أصل 3393 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 388 حالة في مدينة جدة، و345 في الدمام، و269 في مكة المكرمة، و217 في القطيف، و183 في الهفوف، و169 في المدينة المنورة.

و150 في خميس مشيط، و121 في الطائف، و79 في أبها، و77 في حائل، و65 في حفر الباطن، و56 في كل من: الظهران وصفوى، و53 في بريدة، و52 في الجبيل، و49 في الخبر، 43 في المبرز، و42 في وادي الدواسر، 31 في ينبع، و29 في النماص.

و27 في تبوك، و26 في محايل عسير، و25 في كل من: بيشة وبقيق ونجران، و21 في عنيزة، و20 في شرورة، و16 في رأس تنورة، و12 في الرس، و11 في كل من: الجفر وأحد رفيدة والخفجي وجاازن، و10 في صامطة، و8 في كل من: تثليث وخليص والخرج ورويضة العرض.

و7 في كل من: المجاردة والبشائر وساجر، و6 في كل من: البكيرية وبللسمر والنعيرية و5 في كل من: العيون والنبهانية وعيون الجواء والحرجة وسراة عبيدة وقرية العليا.

Advertisements

و4 في كل من: الخرمة وتنومة والغزالة والعيدابي وبيش و3 في كل من: المندق وسكاكا والحناكية والاسياح ورياض الخبراء وسبت العلاية وسلوى والشنان وحبونا وعرعر.

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: العقيق والباحة والقرى وخيبر ومهد الذهب والبدائع والمظيلف والقنفذة والسحن وقيا ورنية وتربة وأم الدوم والمضة والقصمة وظهران الجنوب والبطحاء ومليجة والحائط وموقق والعارضة والطوال وصبيا والكامل وثار والدلم والمجمعة وتمير ووثيلان.

وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: قلوة ووادي الفرع والعلا وفيفاء وأبوعريش وسيهات وظلم والقريات وضرية والقوارة ورابغ وخباش وشغراء وثادق ويدمه والوجه وطريف واملج ومرات ورفائع الجمش ورماح.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 161,005 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 4045 ما يرفع الإجمالي إلى 105175.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1307 حالات ، بعد تسجيل 40 حالة.