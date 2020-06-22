تكليفات جديدة في «التدريب التقني» بينها 3 قيادات نسائية

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد حزمة تكليفات جديدة بالمؤسسة، شملت تعيين عناصر نسائية لقيادة عدد من الإدارات العامة بالمؤسسة، بهدف رفع مستوى الأداء والتطوير المستمر بقطاع التدريب التقني والمهني.

وتضمنت القرارات التي أصدرها الدكتور الفهيد تكليف عبدالرحمن بن عبدالله المرواني نائبًا مساعدًا لسياسات التدريب والجودة، وتكليف أحمد بن عبدالوهاب جلالة مشرفًا عاماً على برنامج التحول المؤسسي، وتكليف أسامة بن هشام الأزهري مديرًا عامًا للإدارة العامة لجودة التدريب، ومبارك بن محمد الطامي مستشارًا بمكتب المحافظ، وفهد بن محمد المحيذيف مستشارًا بمكتب المحافظ.

كما تضمنت القرارات أيضًا تكليف ريم بنت ناصر الدوسري مديرًا عامًا للإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال، وتكليف نورة بنت زايد آل مترك مديرًا عامًا لمكتب الإدارة الإستراتيجية، والجوهرة بنت إبراهيم الجطيلي مديرًا لإدارة الميزانية.

Advertisements

وجاءت هذه القرارات قبل بدء العام التدريبي الجديد والذي تسعى من خلاله المؤسسة للتوسع بمنشآتها وبرامجها التدريبية مع الحفاظ على جودتها وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إذ أعلنت المؤسسة مؤخرًا عزمها على بدء تقديم خدمة التدريب في أول كلية تقنية رقمية متخصصة للبنات بالرياض وكلية تقنية رقمية أخرى للبنات بجدة، وتحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات مستقلة بمختلف مناطق المملكة.

اقرأ ايضًا:

الفهيد: إطلاق برنامج تدريبي مسائي لأفراد المجتمع في 63 معهدًا بمختلف المناطق

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توضح شروط الالتحاق بالكليات التقنية