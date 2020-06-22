بالصور.. رئيس جامعة القصيم يُدشن خدمة «موعد» ونظام «مركز الإحصائيات»

دشن الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، اليوم الإثنين الموافق 1/11/1441هـ، خدمة إدارة المواعيد «موعد»، وهي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من حجز موعده إلكترونيًّا عبر نظام «موعد» في موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، و تمكن هذه الخدمة المراجعين من إدارة المواعيد الخاصة بهم والتأكد من حالة الموعد أو إلغائه.

كما دشن نظام مركز الإحصائيات وهي خدمة إلكترونية جديدة أخرى تقدمها الجامعة؛ حيث يعمل نظام مركز الإحصائيات على استعراض المعلومات والمؤشرات الإحصائية وتحليل البيانات من خلال جداول ورسومات بيانية.

وتعتبر الخدمة الجديدة «موعد»، إحدى الخدمات التي تهدف إلى تسهيل مهمة زوار الجامعة بالحجز المسبق، وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا؛ حيث وصل عدد المسجلين بالخدمة حتى الآن 1317، وتم تدشينها بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد باني الحربي، وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد المنصور.

وثمّن رئيس الجامعة، خلال التدشين، جهود وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، وعمادة تقنية المعلومات، وجميع الزملاء بالفريق الذي أنجز هذا المشروع، بهذه السرعة، مؤكدًا أن الخدمة الجديدة سوف تسهل للمراجع تأكيد موعده لمراجعة الإدارة التي يقصدها بالجامعة، وسوف تخفف الشيء الكثير للمراجع وللزملاء في تقديم الخدمة المطلوبة للمراجعين، خاصة أن فروع الجامعة وكلياتها تنتشر في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، منوهًا بأن الجامعة تفخر بتقديمها لمثل هذه الخدمات لمنسوبيها وللمراجعين، داعيًّا الله التوفيق والسداد للجميع.

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من جهته، تحدث عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد المنصور، حول هذه الخدمة التي نفذتها عمادة تقنية المعلومات ويتسع نطاقها من خلال الرابطhttps://guest.qu.edu.sa/login ؛ ليشمل جميع جهات الجامعة.

وأشار إلى أن كل جهة من جهات الجامعة تستطيع إتاحة الخدمات التي تقدمها كمواعيد حجز ليستفيد منها جميع منسوبي الجامعة والمراجعين الخارجيين من الزوار، إضافة الى حجز الموعد مستقبلًا في المدينة الطبية، والمستشفى البيطري، وغيرها، كما يتم ذلك من خلال الدخول إلى بوابة الزوار في موقع جامعة القصيم الإلكتروني، وتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد أو تسجيل مستخدم جديد للاستفادة من الخدمة، وتعبئة البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل للاستفادة الكاملة من الخدمة.

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