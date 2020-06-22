تعرف على خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور

أوضحت وزارة التعليم أن تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي يبدأ اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن موعد تسجيل رياض الأطفال هو الإثنين الموافق 5 يوليو 2020م من خلال نظام نور.

ووفقًا لوزارة التعليم فإن نظام نور يتيح عددًا من الخدمات الإلكترونية لأولياء الأمور، منها تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى توفير خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون، ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

ويمكن التسجيل في نظام نور من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم ثم اختيار نظام نور من أيقونة «الخدمات الإلكترونية» ثم إدخال البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق الذي يظهر مختلفًا في كل مرة يتم الدخول للموقع عبر هذا الرابط من هنا:

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ووجه نظام نور لأولياء الأمور رسالة على موقعه الإلكتروني مفادها أنه لإتمام عملية التسجيل «الصف الأول الابتدائي-رياض الأطفال» يرجى رفع المرفقات عبر نظام نور دون استمارة الكشف الطبي.

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