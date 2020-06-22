الأمم المتحدة: السعودية أحد أكبر المانحين لمشروعات مفوضية اللاجئين بالعالم

أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير خالد خليفة، أن المملكة العربية السعودية تعد في مصاف الدول المانحة الكبرى لمشروعات المفوضية على مستوى العالم، وتعمل المفوضية مع شركائها في المملكة، الذين يدعمون برامج المفوضية حول العالم.

وقال خليفة، في تصريح بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام: إن التمويل المقدم لبرامج المفوضية السامية من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغ ما يزيد على 53 مليون دولار أمريكي، فيما قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع للمفوضية لمساعدة النازحين في اليمن واللاجئين السوريين والصوماليين والأفغان والروهينجا.

وأوضح أن تقرير المفوضية الذي صدر يوم الخميس الماضي أظهر مجموعة من الحقائق الصادمة لأوضاع النزوح العالمية مع نهاية عام 2019م حيث أصبح 1% من سكان العالم في عداد المهجرين، و بلغ عدد من أجبروا على ترك ديارهم وبلدانهم ما يزيد على 79 مليون شخص مع نهاية العام، وهو أعلى رقم تشهده المفوضية منذ إنشائها على الإطلاق، مبينًا أن 85% من هذا العدد يعيشون في بلدان نامية عادة ما تكون مجاورة للبلد الذي نزحوا منه.

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وأعرب السفير خالد خليفة عن أمله في أن تستمر الشراكة مع المملكة العربية السعودية وأن تمتد لكثير من دول العالم لخدمة الإنسانية والنهوض بمعيشة المحتاجين وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.

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