وزارة الصحة: تسجيل 3393 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1307

حالات التعافي ترتفع إلى 105175 شخصًا..

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 161,005 في حين بلغت حالات التعافي اليوم 4045 ما يرفع الإجمالي إلى 105175.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1307 حالة، بعد تسجيل 40 حالة.

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