«حساب المواطن» يوضح خطوات إضافة مولود

ردًا على استفسار أحد المستفيدين
أوضح برنامج حساب المواطن خطوات إضافة المولود إلى حساب المستفيد الرئيسي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الإضافة أو التعديل في البيانات عبر التطبيق، وأن ذلك يتم فقط عبر البوابة الإلكترونية.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه يمكن إضافة التابعين عن طريق حساب المستفيد، بتنفيذ الخطوات التالية: «تفاصيل الطلب - بيانات التابعين» ثم إضافة التابعين، والضغط بعد ذلك على أيقونة «حفظ».
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين، حول كيفية إضافة المولود لحسابه.
من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن التعديل والإضافة على البيانات من خلال «التطبيق»، ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: ca.gov.sa.
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