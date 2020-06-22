بالصور.. «أمانة جدة» تواصل جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة والتزيين النسائي

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا..
واصلت فرق أمانة محافظة جدة الرقابية جولاتها على صوالين الحلاقة والتزيين النسائي للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لمختلف الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية، خاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية .
وأضاف أنه تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، حيث تم خلال اليوم الأول تنفيذ 2070 جولة رقابية تشمل جميع الأنشطة، وتم رصد 366 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وإغلاق 41 صالون حلاقة مخالفًا للبروتوكولات الوقائية وكذلك تم إغلاق 130 محلا بأنشطة تجارية متنوعة .
وأكد ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية، ومحال التزيين النسائي، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق «البروتوكولات» الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة ، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.
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