آخر موعد لتقديم العطاءات 30 يونيو 2020
دعت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، الشركات المختصة للتقديم على مرحلة التأهيل المسبق للموردين لمنافسة (تصميم وإنشاء محطة وقود دائمة في منفذ الربع الخالي) وفق النموذج والتفاصيل المرفقة في منصة اعتماد.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «تدعو الجمارك السعودية الشركات المختصة للتقديم على مرحلة التأهيل المسبق للموردين؛ لمنافسة تصميم وإنشاء محطة وقود دائمة في منفذ الربع الخالي وفق النموذج والتفاصيل المرفقة في منصة اعتماد.
وأوضحت الهيئة أن آخر موعد لتقديم العطاءات 30 يونيو 2020، مشيرة إلى أن الرقم المرجعي للمنافسة هو (200640149490).
للاطلاع على تفاصيل المنافسة اضغط هنا
اقرأ أيضًا:
شاهد.. كيف أحبط رجال «الجمارك» أكثر من 29 ألف جريمة خلال عام واحد
بينها مواد غذائية.. «الجمارك السعودية» تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها
كانت هذه تفاصيل خبر «الجمارك» تعلن عن دعوة تأهيل لمنافسة تصميم وإنشاء محطة وقود بالربع الخالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.