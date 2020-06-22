«الجمارك» تعلن عن دعوة تأهيل لمنافسة تصميم وإنشاء محطة وقود بالربع الخالي

دعت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، الشركات المختصة للتقديم على مرحلة التأهيل المسبق للموردين لمنافسة (تصميم وإنشاء محطة وقود دائمة في منفذ الربع الخالي) وفق النموذج والتفاصيل المرفقة في منصة اعتماد.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «تدعو الجمارك السعودية الشركات المختصة للتقديم على مرحلة التأهيل المسبق للموردين؛ لمنافسة تصميم وإنشاء محطة وقود دائمة في منفذ الربع الخالي وفق النموذج والتفاصيل المرفقة في منصة اعتماد.

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد لتقديم العطاءات 30 يونيو 2020، مشيرة إلى أن الرقم المرجعي للمنافسة هو (200640149490).

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