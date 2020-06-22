«أمانة عسير» تغلق 8 صوالين حلاقة لمخالفة الإجراءاتِ الاحترازيةَ

ضمن جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا
أغلقت أمانة منطقة عسير، ثمانية صوالين حلاقة رجالية، لمخالفتها الإجراءاتِ الاحترازيةَ الوقائية، الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإغلاق جاء بعد رصد عدد من المخالفات أبرزها عدم التقيُّد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة العملاء والموظفين في صوالين الحلاقة من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.
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