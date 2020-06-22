السعودية اليوم / هولندا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكورونا لأول مرة منذ مارس



اوتريخت 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات الهولندية عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكورونا، وذلك لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه اليوم معهد (آر أي في إم) للصحة العامة والبيئة والمسؤول عن الأمراض المعدية الذي يقع على مقربة من مدينة أوتريخت.

ووفقا لبيانات المعهد، فإن عدد حالات الوفاة بكورونا في هولندا وصل إلى 6090 حتى الآن، فيما قاربت حالات الإصابة المؤكدة 50 ألف حالة.

وكانت هولندا قد أعلنت عن أول حالة وفاة بكورونا في العاشر من مارس الماضي، وسجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في نهاية الشهر نفسه بـ175 حالة.

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16:53ت م

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