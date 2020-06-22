السعودية اليوم / المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180 ألفا و545 حالة والوفيات 21 ألفا و825



مكسيكو سيتي 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

كما وصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد - 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفا و825 حالة.

وقد تعافى 134 ألف و495 شخصا من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعا.

// انتهى //

16:50ت م

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مكسيكو سيتي 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفا و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.كما وصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد - 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفا و825 حالة.وقد تعافى 134 ألف و495 شخصا من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعا.// انتهى //16:50ت م0159

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