السعودية اليوم / الكلية التقنية بجازان تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي الخميس القادم



جيزان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

تبدأ الكلية التقنية للبنين بجازان الخميس القادم ، استقبال طلبات القبول في برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأوضح عميد الكلية موسى بن حمد الأمير ، أن القبول في برنامج الدبلوم متاح في تخصصات القوى الكهربائية ، والإنتاج الميكانيكي ، و الدعم الفني ، والآلات الكهربائية ، والبرمجيات ، و إدارة مكتبية ، و ميكانيكا السيارات ، و الشبكات ، و حماية البيئة .

وبين أن التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية سيبدأ يوم الخميس وينتهي في ٢٥ من الشهر الجاري، داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.

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16:28ت م

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