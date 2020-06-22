السعودية اليوم / أمانة الشرقية: 585 جولة رقابية و 108 مخالفات على الصالونات الرجالية والنسائية



الدمام 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 585 جولة تفتيشية قامت بها الفرق الميدانية، يوم أمس ، وذلك على فترتين، واستهدفت صالونات الحلاقة الرجالية، إضافة إلى صالونات التجميل النسائية، والتي عاودت نشاطها ، بعد إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة وممارسة هذه المحال نشاطها من جديد، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ورصدت الفرق 108 مخالفات على بعض من صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، وفرض الغرامات والجزاءات عليهم بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية وسبقت هذه الجولات حملة توعوية مكثفة تتعلق بتوعية أصحاب هذه المحال والعاملين بها والزبائن، من حيث الاجراءات والتدابير الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انشار فيروس

وأكدت أمانة الشرقية حرصها الشديد على تكثيف جولاتها الرقابية لسلامة مرتادي صالونات الحلاقة الرجالية و صالونات التجميل النسائية وسلامة من يعمل فيها للعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر والحد من انتشار فيروس كورونا ، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة وكذلك صالون التجميل النسائية، و الخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة، من خلال مركز 940، أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

// انتهى //

16:22ت م

0144



الدمام 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية 585 جولة تفتيشية قامت بها الفرق الميدانية، يوم أمس ، وذلك على فترتين، واستهدفت صالونات الحلاقة الرجالية، إضافة إلى صالونات التجميل النسائية، والتي عاودت نشاطها ، بعد إعلان العودة إلى الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة وممارسة هذه المحال نشاطها من جديد، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.ورصدت الفرق 108 مخالفات على بعض من صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، وفرض الغرامات والجزاءات عليهم بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية وسبقت هذه الجولات حملة توعوية مكثفة تتعلق بتوعية أصحاب هذه المحال والعاملين بها والزبائن، من حيث الاجراءات والتدابير الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انشار فيروس كورونا وأكدت أمانة الشرقية حرصها الشديد على تكثيف جولاتها الرقابية لسلامة مرتادي صالونات الحلاقة الرجالية و صالونات التجميل النسائية وسلامة من يعمل فيها للعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر والحد من انتشار فيروس كورونا ، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة وكذلك صالون التجميل النسائية، و الخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة، من خلال مركز 940، أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.// انتهى //16:22ت م0144

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