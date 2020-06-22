السعودية اليوم / 943 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية وتعقيم (1180) موقعاً



الدمام 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م

بلغت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، (943) جولة رقابية، نتج عنها (56) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و (57) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ " كوفيد19"، فيما غُسل وعًقم وطُهر (1180) موقعاً.

وتواصل الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية التي تقوم بها يومياً وبشكلٍ دوري، لمتابعة آلية عمل المراكز والأسواق التجارية حسب الخطة الاحترازية والتوعوية التي تقف الأمانة على آلية تنفيذها بعد عودة الحياة الطبيعية، وذلك عبر متابعة تنفيذها في جميع المواقع بالمنطقة، داعية إلى ضرورة العودة بحذر، بعد عودة الحياة لطبيعتها.

وتهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها في الإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية، و الاشتراطات الصحية، وما يأتي ضمنها، من خلال مركز (940).

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16:16ت م

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