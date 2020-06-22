السعودية اليوم / السفير الثقفي يلتقي بسفير الإمارات في إندونيسيا



جاكرتا 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جهمورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله الظاهري المُعيّن سفيراً لبلاده في إندونيسيا يرافقه الملحق العسكري العميد إسحاق البشر.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين.

// انتهى //

16:10ت م

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