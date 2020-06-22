السعودية اليوم / "صحة نجران" تواصل الفرز الصحي للمسافرين عبر مطارات المنطقة



نجران 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

تواصل الشؤون الصحية بمنطقة نجران تقديم خدمات الكشف والفرز الصحي على المسافرين والقادمين عبر مطاري نجران وشرورة.

وأكدت صحة نجران استمرار إجراءاتها الاحترازية في مطاري نجران وشرورة من خلال فحص جميع المسافرين عبر الكاميرات الحرارية، وتطبيق خطة طوارئ للتعامل مع الحالات المشتبهة، وفق الأدلة الإرشادية الصادرة من وزارة الصحة وذلك تحت إشراف فريق طبي مؤهل، داعيةً جميع المسافرين إلى اتباع السلوكيات الصحية والمحافظة عليها، والتقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي يأتي في مقدمتها لبس الكمامة القماشية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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15:45ت م

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