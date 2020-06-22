شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعثر على منصة صواريخ جنوب بغداد والان نبدء بالتفاصيل

عثرت القوات الأمنية العراقية على منصة لإطلاق الصواريخ بداخلها صاروخان معدان للانطلاق, بجنوب غربي العاصمة العراقية بغداد اليوم . وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب بأن المنصة التي عثر عليها في حي الجهاد غرب بغداد كان بداخلها صاروخا كاتيوشا معدان للانطلاق قامت القوات الأمنية بتفكيكهما .

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