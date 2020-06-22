شكرا لقرائتكم خبر عن حالات التعافي من كورونا تتعدى الإصابات اليوم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، و40 حالات وفيات، كما تم تسجيل 4045 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105,175 حالة.

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