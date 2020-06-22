محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2045 حالة بعدما وصل أمس إلى 2027 حالة. وبلغ مقدار الارتفاع 18 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة.فيروس كورونا الجديد 22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 03:59 PM أعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة Advertisements من تقرير كورونا اليومي.. 18 حالة ترفع مؤشر الحرجة إلى 2045 من تقرير كورونا اليومي.. 18 حالة ترفع مؤشر الحرجة إلى 2045 ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2045 حالة بعدما وصل أمس إلى 2027 حالة. وبلغ مقدار الارتفاع 18 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة. الكلمات المفتاحية ، من تقرير كورونا اليومي.. 18 حالة ترفع مؤشر الحرجة إلى 2045 ،

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