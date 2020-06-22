، 438 في الرياض.. 4 مدن سعودية تسجل 1,390 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3393 حالة إصابة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي في المملكة لـ 161005

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1,390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 4 مدن

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض 438 حالة و 388 حالة في جدة و 269 حالة في مكة المكرّمة والدمام 345 حالة .



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3393حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 161005 حالة وكشفت الوزارة عن تسجيل أعلى معدل يومي لحالات التعافي حيث تم تسجيل 4045 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1307 حالة واوضحت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

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