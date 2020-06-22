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تساءل مغردون عن مصدر السجاد الذي يغطي أرضية جامع "القبة" بجامعة تبوك، مشيرين إلى أنه تركي الصنع، في الوقت الذي يضم السوق السعودي مصانع سجاد محلية وبجودة عالية تزهو بها المساجد والقصور في المملكة، تفوق "سجاد العصملي".
وعلمت "الخليج 365" أن السجاد تم تغييره قبل فترة قصيرة وبعد عامين وعدة أشهر من تركيب السجاد السابق، حيث تم افتتاح الجامع في عام 2017، وفي منتصف 2020 دشنت أول صلاة جمعة فيه وبالسجاد الجديد الذي تسبب في ضجه في أوساط المغردين.
وفي ذات السياق دافعت جامعة تبوك عن نفسها في تصريح لـ"الخليج 365" بقولها: الفرش تم تنفيذه من خلال المقاول، والجامعة اشترطت عليه في الكراسة أن يتعاقد للفرش مع شركة سعودية، وبالفعل نفذت الشرط.جامع القبة جامعة تبوك
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 03:56 PM
في الوقت الذي يضم السوق السعودي مصانع سجاد محلية وبجودة تفوق "سجاد العصملي"
تساءل مغردون عن مصدر السجاد الذي يغطي أرضية جامع "القبة" بجامعة تبوك، مشيرين إلى أنه تركي الصنع، في الوقت الذي يضم السوق السعودي مصانع سجاد محلية وبجودة عالية تزهو بها المساجد والقصور في المملكة، تفوق "سجاد العصملي".
وعلمت "الخليج 365" أن السجاد تم تغييره قبل فترة قصيرة وبعد عامين وعدة أشهر من تركيب السجاد السابق، حيث تم افتتاح الجامع في عام 2017، وفي منتصف 2020 دشنت أول صلاة جمعة فيه وبالسجاد الجديد الذي تسبب في ضجه في أوساط المغردين.
وفي ذات السياق دافعت جامعة تبوك عن نفسها في تصريح لـ"الخليج 365" بقولها: الفرش تم تنفيذه من خلال المقاول، والجامعة اشترطت عليه في الكراسة أن يتعاقد للفرش مع شركة سعودية، وبالفعل نفذت الشرط.
، كيف تسلل السجاد التركي لجامع "القبة" بتبوك؟ مغردون يتساءلون والجامعة ترد بـ"الكراسة" ،
المصدر : الخليج 365
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