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روت الممرضة غزل العنزي تفاصيل إنقاذها شاباً تعرض لحادث مروري قبل يومين أثناء خروجها من المنزل لتجده مسجى على الأرض يعاني ضعف نبضه، فقامت بعمل الإسعافات الأولية له، ونُقل للمستشفى وتحسنت ظروفه لاحقاً، وهو الموقف الإنساني الذي وجد تفاعلًا كبيرًا.
وقالت "العنزي" لـ"الخليج 365": كنت قد خرجت من المنزل لتموينٍ طارئ وأثناء مروري لاحظت الشاب يفترش الأرض بعد تعرضه لحادث مروري ووضعه غير جيد ونسبة الوعي ضعيفة وكذلك نبضات القلب، وبعض من تجمهروا حوله لم يقدموا له الإسعافات الأولية وقمت بذلك واتصلت بالإسعاف ونُقل للمستشفى وتحسنت حالته لاحقاً.
وأضافت: يجب تعلم أبجديات التعامل مع مثل هذه الحالات حتى لا تتضاعف حالة المصاب للأسوأ، وهذا واجبنا في مهنة التمريض وهي جزء من رسالتنا. الممرضة غزل العنزي حادث مروري
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 03:35 PM
شاهدته مسجى على الأرض فأجرت له الإسعافات الأولية ثم اتصلت بالمستشفى
روت الممرضة غزل العنزي تفاصيل إنقاذها شاباً تعرض لحادث مروري قبل يومين أثناء خروجها من المنزل لتجده مسجى على الأرض يعاني ضعف نبضه، فقامت بعمل الإسعافات الأولية له، ونُقل للمستشفى وتحسنت ظروفه لاحقاً، وهو الموقف الإنساني الذي وجد تفاعلًا كبيرًا.
وقالت "العنزي" لـ"الخليج 365": كنت قد خرجت من المنزل لتموينٍ طارئ وأثناء مروري لاحظت الشاب يفترش الأرض بعد تعرضه لحادث مروري ووضعه غير جيد ونسبة الوعي ضعيفة وكذلك نبضات القلب، وبعض من تجمهروا حوله لم يقدموا له الإسعافات الأولية وقمت بذلك واتصلت بالإسعاف ونُقل للمستشفى وتحسنت حالته لاحقاً.
وأضافت: يجب تعلم أبجديات التعامل مع مثل هذه الحالات حتى لا تتضاعف حالة المصاب للأسوأ، وهذا واجبنا في مهنة التمريض وهي جزء من رسالتنا.
، الممرضة "غزل العنزي" تروي لـ"الخليج 365" تفاصيل إنقاذها شاباً تعرض لحادث مروري ،
المصدر : الخليج 365
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