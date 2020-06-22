شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية " الطيران المدني" في نقل المواطنين العائدين والان نبدء بالتفاصيل

- ضرورية توفير المستلزمات الطبية والمواد التموينية عبر الشحن الجوي

- يجب التزام المسافرين والشركات المشغلة بالإجراءات الاحترازية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، على أهمية دور قطاع الطيران المدني، في نقل المواطنين العائدين من خارج المملكة، والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات الطبية والمواد التموينية والدعم اللوجستي عبر خدمات الشحن الجوي، مؤكداً سموه أهمية العمل على متابعة التزام المسافرين بالإجراءات الاحترازية، والشركات المشغلة، بما يضمن سلامة الجميع، ويوفر منشأة آمنة للمسافرين والمستفيدين من الخدمات المساندة .

Advertisements

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي.

واشاد سموه بجهود منسوبي الشركة في استقبال رحلات عودة المواطنين من الخارج، وتقديم الدعم والإسناد للجهات الحكومية لإنجاز عودة المواطنين، مبيناً سموه على ضرورة مواصلة العمل، والحرص على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات، متمنياً سموه لمنسوبي الشركة التوفيق.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن العتيبي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود الشركة، وحرصهما على توفير منشأة آمنة للمسافرين، وتعزيز دور المطار في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية.