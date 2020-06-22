شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طلبة سعوديين يشاركون في مشاورة اليونسكو لمواجهة التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بخمسة من طلابها في مشاورة اليونسكو الإلكترونية مع الشباب الفاعلين في مجال التصدي لتغير المناخ في المنطقة العربية، التي أقيمت اليوم عن بُعد، لتسليط الضوء على العمل الشبابي في مجال التغير المناخي، وأبرز المبادرات الشبابية الإقليمية والوطنية في هذا المجال في بلدان عربية مختارة من بينها المملكة.

ومثّل "موهبة" في مشاورة اليونسكو الإلكترونية خمسة طلاب وطالبات، هم: الطالبة الموهوبة بلقيس الشريف، والطالب الموهوب عبدالعزيز الشهراني، والطالبة الموهوبة سارا الغامدي، والطالب الموهوب عبدالله السنان، والطالبة الموهوبة روزانا خواجة، وجميعهم سبق لهم مشاركات في مسابقات محلية ودولية، وحققوا إنجازات على الصعيد الوطني والدولي بأبحاث ومشاريع علمية متعلقة بأبحاث البيئة.

وهدفت هذه المشاركة في مشاورة اليونسكو الإلكترونية لإنجاز منتج معرفي ضمن إستراتيجية عمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بشأن تغير المناخ وإستراتيجيتها التنفيذية بشأن الشباب وإعلان المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغيّر المناخ، كما سيدعم هذا المنتج المعرفي عمل شبكة شباب اليونسكو للعمل المناخي (YoU-CAN).

وشارك فريق طلاب وطالبات "موهبة" في مراحل إعداد المنتج المعرفي كافة، بدءًا من مناقشة تصميم المنتج ومرورًا بمناقشة الأهداف والمحتوى والشكل وطرق البحث، وانتهاءً بالتوقعات من هذا المنتج المعرفي، وكيفية مساعدته للشباب والاستفادة منه، إضافة إلى الدعم الذي يطلبه الشباب من المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.

وسعت مشاورة اليونسكو الإلكترونية إلى تعميق فهم العمل الشبابي في مجال تغير المناخ عبر تحليل المبادرات الشبابية وتحديد النقاط المشتركة والاختلافات، والفرص والتحديات، ودعم العمل الشبابي، واقتراح حلول شبابية جديدة للتصدي للتغير المناخي في المنطقة العربية، ودعم مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات المتعلّقة بالمناخ.