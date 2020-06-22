شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام العودة.. 108 مخالفه للتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة الشرقية 585 جولة رقابية تفتيشية في أول أيام العودة للحياة الطبيعية ، استهدفت صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية. وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي شملت آلية استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية للعاملين والعملاء ، بالإضافة إلى اشتراطات والبروتوكولات لاستقبال العملاء والتعامل معهم في بيئة صحية لضمان النظافة العامة، حيث اسفرت الجولات عن 108 مخالفه للتدابير الصحية.

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