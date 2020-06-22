شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 صالونات حلاقة مخالفة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة منطقة عسير أمس، ثمانية صالونات حلاقة رجالية ، لمخالفتها الإجراءاتِ الاحترازيةَ الوقائية، الهادفة للحد من انتشار فيروس ‫ كورونا المستجد. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإغلاق جاء بعد رصد عدد من المخالفات أبرزها عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة العملاء والموظفين في صوالين الحلاقة من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

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