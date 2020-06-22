وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: تركيا أرسلت آلاف المسلحين إلى ليبيا لترجيح كفة الصراع لصالح احد الأطراف المزيد

قال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن تركيا أرسلت آلاف المسلحين إلى ليبيا.

وأضاف بوريل، في مقابلة متلفزة، أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة لترجيح كفة الصراع لصالح أحد الأطراف، في إشارة لحكومة الوفاق الإخوانية بطرابلس.

وكانت صحيفة تاجس تسايتونج الألمانية، نقلت مؤخرا عن مصادر أممية، قولها إن فريق الأمم المتحدة المعني بمراجعة امتثال الأطراف المختلفة لقرار حظر تصدير السلاح، رصد في الفترة بين يناير وأبريل/ نيسان 2020، اختراق سفينتين حربيتين تركيتين للقرار، ونقل سفن حاويات تركية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "كوركوت" ومدرعات إلى طرابلس.

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فيما نقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إيطالية لم تكشف عن هويتها قولها إن هناك تواجد لمقاتلات إف 16 التركية في الأراضي الليبية.

وعبر دعم حكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح والمرتزقة، تتعمد تركيا التصعيد في ليبيا بالرغم من الدعوات والمبادرات الدولية الداعية لحل الأزمة.

وتحاول تركيا الوصول إلى منابع النفط والغاز الليبي في سرت لنهب ثروات البلاد كما فعلت شمالي سوريا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.