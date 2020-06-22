القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/6/22 02:09 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/22 02:09 م بتوقيت أبوظبي

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الاستقواء بالأجنبي يعرّض طالبيه للابتزاز. وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر: "بات المواطن العربي أكثر وعياً وادراكاً لحساسية وأهمية السيادة الوطنية". وأضاف: "كما أضحى إدراك خطورة التدخلات الاقليمية بل رفضها أحد ركائز الوعي الشعبي العربي". وأوضح أن "الاستقواء بالأجنبي يعرّض طالبيه للابتزاز، ويعقّد الأزمات ولا يحلها، والأكيد أن ضعف النظام العربي مؤقت".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: إدراك خطورة التدخلات الخارجية في الشؤون الإقليمية ورفضها أحد ركائز الوعي الشعبي العربي، فالاستقواء بالأجنبي يعرّض طالبيه للابتزاز المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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