الصحة تسجل 3,393 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن رصد (3,393) حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى (161.005) حالة.

وبلغت حالات التعافي 4,045 فيما بلغت حالات الوفاة (40) حالة.

يذكر أن المملكة قد طبقت المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

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وقد ساهمت هذه الآلية في اكتشاف ما يزيد على 80 % من الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية مؤخرًا.

والمعروف أنه طبقًا للتوجيه الملكي الكريم، فقد تقرر أن يتم عمل كافة الفحوصات، وكذلك علاج فيروس كورونا بالمجان للمواطنين والمقيمين، وكذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في محاولة جادة من الدولة لمواجهة هذا الوباء القاتل.

وعلى المستوى العالمي رصدت السعودية 500 مليون دولار كمساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العالم إضافة إلى ميزانية ضخمة واستثنائية تم تخصيصها لوزارة الصحة لدعم جهود مكافحة كورونا محليًا.

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