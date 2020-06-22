“هدف” يعتمد 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن إجمالي الشهادات المهنية الاحترافية المعتمدة بلغ 46 شهادة في كافة مجالات وتخصصات سوق العمل، وذلك منذ إطلاق برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية وحتى الآن.

ويهدف برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وإكسابها المهارات والخبرات اللازمة.

ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم‪.

Advertisements

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقًا للتكاليف المحددة على موقع “طاقات ‪” taqat.sa، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقًا معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفًا أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









