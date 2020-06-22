جمعية المودة تفوز بجائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة جائزة التميز في مجال رعاية الأسرة العربية للعام 2020م والتي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الأسرة العربية والاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة م. فيصل بن سيف الدين السمنودي أن هذا الفوز يأتي في ظل سعي الجمعية أن تكون أنموذجًا عالميًا لسعادة الأسرة واستقرارها، وهذا الإنجاز الذي حققته الجمعية بحصولها على جائزة التميز في مجال رعاية الأسرة للعام 2020 م يعتبر إنجازًا مشرفًا ومشجعًا لمزيدٍ من التميز، منوهًا إلى أنه تحقق بفضل الله، ثم بجهود فريق عمل الجمعية موجهًا شكره لهم ولشركاء النجاح وداعمي الجمعية على إسهامهم الفاعل في تحقيق منجز جديد يضاف إلى سجل المودة الحافل بالإنجازات.

وزاد السمنودي أنَّ فوز جمعية المودة يأتي ثمرة لسعي الجمعية لتطبيق أعلى معايير التميز في كل مشاريعها ومبادراتها وأنشطتها، وهو ما ساهم في فوزها بعدة جوائز محلية وإقليمية وعالمية، ومنها جائزة الملك خالد للتميز، وجائز الشيخ خليفة للامتياز، وجائزة مكة للتميز، وجائزة التميز في العمل الخيري، وجائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة بمجلس دول التعاون الخليجي، وجائزة جدة للإبداع، وجائزة التميز الرقمي، وجائزة رواد أعمال الشرق الأوسط عن فرع المسؤولية الاجتماعية، كما أن الجمعية حاصلة على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي EFQM ، ولولا توفيق الله ثم جهود الأعضاء وفريق العمل وثقة الشركاء من المستفيدين والمانحين لما حصلت الجمعية على هذا التقدير المحلي والعالمي.

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وأكد السمنودي أن جمعية المودة تحرص على تقديم خدماتها للأسر بأفضل الطرق، وعلى تلمس حاجات المستفيدين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف الأزمات وعبر مختلف القنوات حيث تقدم جمعية المودة خدماتها حاليًا للمستفيدين عبر عدة قنوات بدأت بالاستشارات الهاتفية والإلكترونية وكذلك التدريب الإلكتروني عن بُعد.

كما يعمل مركز إسعاد المستفيدين على تلقي استفسارات الأسر وخدمتهم، بالإضافة للتواصل مع الأسر المستفيدة من خدمات مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة عبر رقم مخصص للإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بخدمتهم.

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