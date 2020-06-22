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تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا.
وتقوم اللجنة بإجراء الفحوصات للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.
وتتواصل هذه الجهود، بعد إنهاء منع التجول، بإشراف ومتابعة محافظ حبونا عبدالله مبارك بن زامان .
منطقة نجران إسكان العمالة
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 02:27 PM
توالي تطبيق الفحوصات والتأكد من تطبيق الاشتراطاتلجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل جهودها
تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من فيروس كورونا.
وتقوم اللجنة بإجراء الفحوصات للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.
وتتواصل هذه الجهود، بعد إنهاء منع التجول، بإشراف ومتابعة محافظ حبونا عبدالله مبارك بن زامان .
، لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل جهودها ،
المصدر : الخليج 365
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