، "تويوتا" تتوقع الوصول إلى 90% من طاقتها للإنتاج في يوليو ،

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أفادت شركة "تويوتا موتور كورب" لصناعة السيارات بأنها تتوقع تعزيز إنتاجها في يوليو المقبل، بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "تويوتا"، أن من المتوقع أن تصل إلى 90% من إنتاجها المستهدف.
وأوضحت الشركة أن ست خطوط إنتاج سيستمر تعليقها في الشهر المقبل 16 يوماً، مقارنة مع 25 خطًا مغلقًا وتوقف عمل لمدة 133 يوماً في يونيو الجاري.
ووفق "الألمانية" أجبر تفشي فيروس كورونا شركات صناعة السيارات حول العالم على إغلاق قاعات العرض والمصانع، ما أثر على الإيرادات.
وقال رئيس الموارد البشرية في الشركة ميتسورو كاواي، مطلع هذا الشهر، إنه ورغم أن "تويوتا" علقت عمل بعض مصانعها المحلية بين أبريل الماضي ويونيو الجاري، إلا أن ذلك لن يغير خطتها لإنتاج ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة سنويًا في اليابان.تويوتا
"تويوتا" تتوقع الوصول إلى 90% من طاقتها للإنتاج في يوليوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-22
أفادت شركة "تويوتا موتور كورب" لصناعة السيارات بأنها تتوقع تعزيز إنتاجها في يوليو المقبل، بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "تويوتا"، أن من المتوقع أن تصل إلى 90% من إنتاجها المستهدف.
وأوضحت الشركة أن ست خطوط إنتاج سيستمر تعليقها في الشهر المقبل 16 يوماً، مقارنة مع 25 خطًا مغلقًا وتوقف عمل لمدة 133 يوماً في يونيو الجاري.
ووفق "الألمانية" أجبر تفشي فيروس كورونا شركات صناعة السيارات حول العالم على إغلاق قاعات العرض والمصانع، ما أثر على الإيرادات.
وقال رئيس الموارد البشرية في الشركة ميتسورو كاواي، مطلع هذا الشهر، إنه ورغم أن "تويوتا" علقت عمل بعض مصانعها المحلية بين أبريل الماضي ويونيو الجاري، إلا أن ذلك لن يغير خطتها لإنتاج ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة سنويًا في اليابان.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
02:26 PM
بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي كورونا
أفادت شركة "تويوتا موتور كورب" لصناعة السيارات بأنها تتوقع تعزيز إنتاجها في يوليو المقبل، بعد إعادة فتح مصانعها عقب إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن "تويوتا"، أن من المتوقع أن تصل إلى 90% من إنتاجها المستهدف.
وأوضحت الشركة أن ست خطوط إنتاج سيستمر تعليقها في الشهر المقبل 16 يوماً، مقارنة مع 25 خطًا مغلقًا وتوقف عمل لمدة 133 يوماً في يونيو الجاري.
ووفق "الألمانية" أجبر تفشي فيروس كورونا شركات صناعة السيارات حول العالم على إغلاق قاعات العرض والمصانع، ما أثر على الإيرادات.
وقال رئيس الموارد البشرية في الشركة ميتسورو كاواي، مطلع هذا الشهر، إنه ورغم أن "تويوتا" علقت عمل بعض مصانعها المحلية بين أبريل الماضي ويونيو الجاري، إلا أن ذلك لن يغير خطتها لإنتاج ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة سنويًا في اليابان.
، "تويوتا" تتوقع الوصول إلى 90% من طاقتها للإنتاج في يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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