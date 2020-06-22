شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 4 محال للحلاقة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قررت بلدية العالية بمنطقة جازان، إجراء جولات رقابية على محال الحلاقة ، حيث قامت بإغلاق 4 محلات حلاقة مخالفة، للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية العالية عبدالله خواجي، أنه تم توجيه الفرق الرقابية بشكل مكثف لمتابعة المحال؛ وذلك بناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من قبل رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي.

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وتابع بأن ذلك يأتي تزامنًا مع رفع الحظر الكلي وتطبيق الإجراءات النظامية على المحال المخالفة؛ لعدم اتخاذها الضوابط المتبعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى إغلاق 4 محال حلاقة مخالفة وتطبيق الإجراءات اللازمة بحقها.