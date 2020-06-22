استمرار إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت شركة المياه الوطنية ، إستمرار إغلاق منافذ بيع مياه زمزم المباركة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، حتى إشعار آخر. كشفت شركة المياه الوطنية ، إستمرار إغلاق منافذ بيع مياه زمزم المباركة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، حتى إشعار آخر. وقالت الشركة بأنه تم إغلاق منافذ بيع مياه زمزم المباركة حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية. وتابعت الشركة أن المياه متوافرة في فروع أسواق بنده وهايبر بنده وأسواق العثيم وأسواق لولو ماركت.

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