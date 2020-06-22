شكرا لمتابعة خبر عن جامعة القصيم تقيم 15 عيادة افتراضية في عدة تخصصات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة أمس ، عن تقديم 15 عيادة افتراضية في عدة تخصصات وتستمر حتى إجازة عيد الأضحى المبارك يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، ضمن مبادرتها الطبية التي أطلقتها منذ بدء تفشي جائحة كورونا تحت شعار " استشر طبيبك وأنت في بيتك ".

وأوضح المشرف على العيادات الدكتور إبراهيم القنيبط أن ذلك يأتي عبر تقديم خدماتها الصحية والاستشارية من خلال توفير عيادات افتراضية تطوعية عن بعد ، يقوم عليها عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات بمشاركة عدد من المختصين في الكلية، لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي في منازلهم للحد من التجمعات ولتحقيق التباعد الاجتماعي بما يسهم في خفض أعداد المصابين .

وبين أن العيادات تستقبل استفسارات وأسئلة المستفيدين عبر تطبيق واتس آب للرد عليها وتقديم الاستشارات الطبية المناسبة لكل حالة، كما يتم من خلال المبادرة تقييم الحالات وإعطاء الأولويات لذوي الحالات الضرورية، وإعطاء من لا يحتاج للدخول للعيادة معلومات طبية، و تزويده بها عن طريق طلبة الامتياز تحت إشراف طبي متكامل.

وأضاف القنيبط، أنه البرنامج يقدم وصفات طبية إلكترونية يتم صرفها من عدد من الصيدليات المعتمدة من وزارة الصحة، حيث يتم التنسيق للاستفادة من هذه العيادات عن طريق تنسيق إداري وطبي، بالتعاون مع أطباء الامتياز، بهدف مساعدة المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى، ومعالجة الحالات التي لا تستدعي الذهاب للمستشفى، وكذلك صرف الأدوية عن طريق برنامج " أناة " الذي أنشئ من وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية للممارسين الصحيين.