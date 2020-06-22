شكرا لمتابعة خبر عن 91 رحلة جوية من مصر للطيران إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، عن استئناف حركتها، وعرضت دليل الرحلات إلى العالم من أول يوليو؛ بل وأتاحت كذلك لعملائها الحجز الإلكتروني.
ووفرت الشركة، 91 رحلة إلى السعودية بواقع 35 رحلة إلى جدة و21 إلى المدينة المنورة و21 إلى الرياض و14 إلى الدمام، و28 رحلة إلى الكويت، و3 رحلات إلى سلطنة عمان، و3 رحلات إلى البحرين، و5 رحلات إلى العراق.
وأكدت أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير والاتصالات بين الدول وفتح المطارات في الوجهات المحددة، وكشفت الشركة عن تدابير وإجراءات صحية واحترازية إضافية، تُحقق معايير الصحة والسلامة في الطائرة لجميع الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر 91 رحلة جوية من مصر للطيران إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.