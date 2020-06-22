شكرا لمتابعة خبر عن 91 رحلة جوية من مصر للطيران إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، عن استئناف حركتها، وعرضت دليل الرحلات إلى العالم من أول يوليو؛ بل وأتاحت كذلك لعملائها الحجز الإلكتروني.

ووفرت الشركة، 91 رحلة إلى السعودية بواقع 35 رحلة إلى جدة و21 إلى المدينة المنورة و21 إلى الرياض و14 إلى الدمام، و28 رحلة إلى الكويت، و3 رحلات إلى سلطنة عمان، و3 رحلات إلى البحرين، و5 رحلات إلى العراق.

وأكدت أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير والاتصالات بين الدول وفتح المطارات في الوجهات المحددة، وكشفت الشركة عن تدابير وإجراءات صحية واحترازية إضافية، تُحقق معايير الصحة والسلامة في الطائرة لجميع الركاب.